Вы установили приложение Facebook на Android. Вот что оно теперь может делать

По правилам Google, разработчики приложений для Android должны заранее явно прописывать список категорий данных и настроек, к которым они хотят получить доступ. Этот список можно посмотреть прямо в Google Play, но многие пользователи этого не делают — а зря! Например, приложение Facebook, которое в последнее время критикуют за чрезмерное любопытство, просит доступ к десяткам категорий данных. Часть разрешений приложение получает сразу при установке, а часть требует дополнительного согласия пользователя.