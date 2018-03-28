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Вы установили приложение Facebook на Android. Вот что оно теперь может делать

Meduza
14:06, 28 марта 2018

По правилам Google, разработчики приложений для Android должны заранее явно прописывать список категорий данных и настроек, к которым они хотят получить доступ. Этот список можно посмотреть прямо в Google Play, но многие пользователи этого не делают — а зря! Например, приложение Facebook, которое в последнее время критикуют за чрезмерное любопытство, просит доступ к десяткам категорий данных. Часть разрешений приложение получает сразу при установке, а часть требует дополнительного согласия пользователя.


Спасибо @0xUID за наводку

Фото в анонсе: Bloomicon / Shutterstock.com

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