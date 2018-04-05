Суд оштрафовал «Артдокфест» на 100 тысяч рублей за показ фильма про войну в Донбассе

Артдокфест
14:45, 5 апреля 2018
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Мировой судья Пресненского суда Москвы оштрафовал фестиваль «Артдокфест» на 100 тысяч рублей за показы фильма Беаты Бубенец «Полета пули» без прокатного удостоверения. Решение было вынесено 5 марта, но сообщение о нем появилось на сайте фестиваля только сейчас.

Судья пришел к выводу, что организаторы нарушили статью 14.58 КоАП, запрещающую показ фильма без прокатного удостоверения. Ответчик оштрафован на 50 тысяч рублей за каждый показ.

Тот факт, что показ проходил в рамках фестиваля и потому не требовал прокатного удостоверения, суд, судя по тексту решений, не учел.

В «Артдокфесте» назвали штраф «катастрофически большим» и заявили, что решение наносит «удар по самому факту существования фестиваля в России».

Но что такое 100 000 руб для «Артдокфеста»? Если учитывать, что фестиваль после объявления в 2014 году войны лично министром культуры России В. Мединским, лишился государственных субсидий, и уже пятый год существует исключительно за счет поддержки зрителей и немногочисленных партнеров, это катастрофически большая цифра.

Артдокфест
«Полет пули» Беаты Бубенец — это снятый одним кадром фильм про войну в Донбассе. В картине показано, как бойцы украинского добровольческого батальона «Айдар» задерживают и допрашивают местного жителя.
Дальнейшая судьба задержанного из фильма неясна. Многие раскритиковали решение показать фильм публично из-за возможной угрозы его безопасности. Бубенец заявила, что ничего не знает о его судьбе, но не считала, что показ может ему навредить.
Фильм должен был быть дважды показан на «Артдокфесте» в Москве в декабре 2017 года. На первый показ пришли сторонники сепаратистов; они стали угрожать Беате Бубенец и руководителю фестиваля Виталия Манскому. Второй показ, начавшийся на следующий день, сорвали активисты движения SERB.

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