Суд оштрафовал «Артдокфест» на 100 тысяч рублей за показ фильма про войну в Донбассе

Мировой судья Пресненского суда Москвы оштрафовал фестиваль «Артдокфест» на 100 тысяч рублей за показы фильма Беаты Бубенец «Полета пули» без прокатного удостоверения. Решение было вынесено 5 марта, но сообщение о нем появилось на сайте фестиваля только сейчас.

Судья пришел к выводу, что организаторы нарушили статью 14.58 КоАП, запрещающую показ фильма без прокатного удостоверения. Ответчик оштрафован на 50 тысяч рублей за каждый показ.

Тот факт, что показ проходил в рамках фестиваля и потому не требовал прокатного удостоверения, суд, судя по тексту решений, не учел.

В «Артдокфесте» назвали штраф «катастрофически большим» и заявили, что решение наносит «удар по самому факту существования фестиваля в России».