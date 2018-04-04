Создателей сериала «Очень странные дела» обвинили в плагиате

Режиссер и сценарист Чарли Кесслер подал в суд Лос-Анджелеса иск против создателей сериала «Очень странные дела» братьев Мэтта и Росса Дафферов.

По утверждению Кесслера, в апреле 2014 года на кинофестивале Трайбека он презентовал братьям Дафферам концепцию проекта «Монток», основанного на его одноименном короткометражном фильме. Впоследствии Дафферы заимствовали его идею и сценарий при создании собственного сериала для Netflix, заявил режиссер.

В своем иске Кесслер обвиняет Дафферов в нарушении условий контракта и требует финансовой компенсации за плагиат его идей, размер которой не уточняется.

По сведениям Deadline, на ранних стадиях производства проект Дафферов действительно назывался «Монток». Оба сценария рассказывают о мальчике, пропавшем около военной базы, где проводятся эксперименты над детьми.

Представители Netflix пока никак не прокомментировали иск Кесслера.