В Биробиджане умер восьмой пациент психоневрологического интерната за три недели
В Биробиджане умер восьмой с 15 марта пациент психоневрологического интерната, который был госпитализирован с симптомами пневмонии, сообщается на сайте администрации Еврейской автономной области.
По предварительным данным, смерть восьмого пациента — 57-летней женщины — не связана с вирусным заболеванием, подчеркивается в сообщении. У нее было диагностировано нарушение кровоснабжения головного мозга. Точные причины смерти устанавливаются.
В инфекционной больнице находится 61 подопечный, тяжелых больных среди них нет. В областной больнице проходят лечение 10 человек.
В марте несколько десятков пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната были госпитализированы в местные больницы с симптомами пневмонии. Восемь из них, по состоянию на 3 апреля, умерли. Ранее сообщалось, что причиной смерти одной из пациенток стали последствия инсульта, однако затем специалисты пришли к выводу, что она умерла от пневмонии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, против сотрудников интерната.