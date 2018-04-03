В Биробиджане умер восьмой пациент психоневрологического интерната за три недели

Официальный портал ЕАО
05:11, 3 апреля 2018
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В Биробиджане умер восьмой с 15 марта пациент психоневрологического интерната, который был госпитализирован с симптомами пневмонии, сообщается на сайте администрации Еврейской автономной области.

По предварительным данным, смерть восьмого пациента — 57-летней женщины — не связана с вирусным заболеванием, подчеркивается в сообщении. У нее было диагностировано нарушение кровоснабжения головного мозга. Точные причины смерти устанавливаются.

В инфекционной больнице находится 61 подопечный, тяжелых больных среди них нет. В областной больнице проходят лечение 10 человек.

Официальный портал ЕАО
В марте несколько десятков пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната были госпитализированы в местные больницы с симптомами пневмонии. Восемь из них, по состоянию на 3 апреля, умерли. Ранее сообщалось, что причиной смерти одной из пациенток стали последствия инсульта, однако затем специалисты пришли к выводу, что она умерла от пневмонии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, против сотрудников интерната.

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