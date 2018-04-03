В Биробиджане умер восьмой пациент психоневрологического интерната за три недели

В Биробиджане умер восьмой с 15 марта пациент психоневрологического интерната, который был госпитализирован с симптомами пневмонии, сообщается на сайте администрации Еврейской автономной области.

По предварительным данным, смерть восьмого пациента — 57-летней женщины — не связана с вирусным заболеванием, подчеркивается в сообщении. У нее было диагностировано нарушение кровоснабжения головного мозга. Точные причины смерти устанавливаются.