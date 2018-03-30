В Биробиджане умер седьмой пациент психоневрологического интерната за две недели

В Биробиджане умер седьмой пациент местного психоневрологического интерната, который был доставлен в больницу с признаками пневмонии. Об этом рассказали в областной администрации.

Точная причина смерти пациента устанавливается. Отмечается, что у него были сопутствующие заболевания.

Всего в областной больнице остаются 64 пациента Биробиджанского ПНИ с признаками респираторных заболеваний. Некоторых из них готовят к выписке — 30 марта обратно в интернат должны вернуться десять человек.