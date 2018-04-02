Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» прекратить полеты

Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить полеты. Об этом говорится в письме главы ведомства Александра Нерадько в адрес директора авиакомпании Алексея Вахромеева (копия есть у «Интерфакса»).

15 марта «Саратовские авиалинии» направили в Росавиацию заявку об отмене ограничения после катастрофы Ан-148 в Московской области, сказано в письме. Однако, как отмечает Нерадько, в заявку было включено в том числе разбившееся в Подмосковье судно и члены его экипажа.

Нерадько заявил о «беспрецедентном, безответственном» отношении руководства «Саратовских авиалинии» к безопасности полетов. Глава Росавиации предложил авиакомпании самой аннулировать свой сертификат эксплуатанта и сосредоточиться только на аэропортовой деятельности.

Представитель Росавиации подтвердил «Интерфаксу» подлинность письма.