Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» прекратить полеты

Интерфакс
16:28, 2 апреля 2018
Надежный источник

Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить полеты. Об этом говорится в письме главы ведомства Александра Нерадько в адрес директора авиакомпании Алексея Вахромеева (копия есть у «Интерфакса»).

15 марта «Саратовские авиалинии» направили в Росавиацию заявку об отмене ограничения сертификата эксплуатанта после катастрофы Ан-148 в Московской области, сказано в письме. Однако, как отмечает Нерадько, в заявку было включено в том числе разбившееся в Подмосковье судно и члены его экипажа.

Нерадько заявил о «беспрецедентном, безответственном» отношении руководства «Саратовских авиалинии» к безопасности полетов. Глава Росавиации предложил авиакомпании самой аннулировать свой сертификат эксплуатанта и сосредоточиться только на аэропортовой деятельности.

Представитель Росавиации подтвердил «Интерфаксу» подлинность письма.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Причиной крушения могло стать обледенение датчиков скорости самолета.
После катастрофы Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта для «Саратовских авиалиний» до 27 апреля 2018 года. До этой даты авиакомпании было предложено устранить все нарушения, после чего Росавиация должна была принять решение о ее дальнейшей деятельности.
«Саратовским авиалиниям» принадлежит действующий аэропорт Саратова.

Крушение Ан-148 в Подмосковье

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы