Осужденный за экстремизм журналист РБК Александр Соколов отправлен в колонию

РБК
12:43, 30 марта 2018
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Бывший журналист РБК Александр Соколов, приговоренный к 3,5 года лишения свободы по делу о создании экстремистской организации, этапирован в колонию. Об этом сообщил РБК адвокат Соколова Алексей Чернышев.

В какую колонию отправлен его подзащитный, Чернышев пока не знает. Также, по словам адвоката, в колонию отправлен и другой фигурант дела — Кирилл Барабаш.

Александр Соколов в марте подавал прошение об условно-досрочном освобождении, однако Тверской районный суд Москвы его рассматривать отказался, не уточнив причину такого решения.

«Это персональная информация. Когда Соколов прибудет в учреждение, об этом сообщат одному из родственников по его выбору», — пояснили РБК в пресс-службе ФСИН.

РБК
Александр Соколов был арестован в июле 2015 года по делу об экстремизме. Другим обвиняемыми по этому делу проходили бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, а также Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. 
В августе 2017 года Соколов был приговорен к 3,5 года колонии, Кирилл Барабаш и Валерий Парфенов получили по четыре года лишения свободы, еще одному фигуранту дела — Юрию Мухину — назначили четыре года условно.
В декабре Мосгорсуд оставил приговоры Соколову и Мухину в силе, а Барабашу и Парфенову сократил срок наказания на несколько месяцев каждому.
Соколов свою вину не признал. Он связывал уголовное преследование с работой журналиста-расследователя.

Дело журналиста РБК Александра Соколова

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