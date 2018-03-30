Осужденный за экстремизм журналист РБК Александр Соколов отправлен в колонию

Бывший журналист РБК Александр Соколов, приговоренный к 3,5 года лишения свободы по делу о создании экстремистской организации, этапирован в колонию. Об этом сообщил РБК адвокат Соколова Алексей Чернышев.

В какую колонию отправлен его подзащитный, Чернышев пока не знает. Также, по словам адвоката, в колонию отправлен и другой фигурант дела — Кирилл Барабаш.

Александр Соколов в марте подавал прошение об условно-досрочном освобождении, однако Тверской районный суд Москвы его рассматривать отказался, не уточнив причину такого решения.