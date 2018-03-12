Осужденный за экстремизм журналист РБК Александр Соколов попросил об УДО

Интерфакс
09:39, 12 марта 2018
Надежный источник

Бывший журналист РБК Александр Соколов, приговоренный к 3,5 года колонии по делу о создании экстремистской организации, подал прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает «Интерфакс».

Ходатайство об УДО подано в Тверской суд. Дата рассмотрения прошения Соколова об условно-досрочном освобождении пока не назначена, сообщили агентству в пресс-службе Тверского суда.

Александр Соколов был арестован в июле 2015 года по делу об экстремизме, по которому также проходят бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, а также Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. 
В августе 2017 года суд приговорил Соколова к 3,5 года колонии. Двое других фигурантов дела — Кирилл Барабаш и Валерий Парфенов — получили по четыре года лишения свободы, еще одному — Юрию Мухину — назначили четыре года условно.
Никто из фигурантов дела не признал вину. Соколов связывал уголовное преследование со своей журналистской работой. «Мемориал» признал фигурантов дела политическими заключенными.

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