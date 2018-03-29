Володин назвал распространение слухов попыткой устроить «цветную революцию» в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что распространение ложной информации может быть одним из способов, который другие страны используют для совершения «цветной революции» в России.

«Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряженность и реализовать технологии цветных революций», — сказал Володин.

По его словам, ложная информация зачастую поступает из-за границы. В частности, Володин привел в пример слухи о сотнях погибших после пожара в Кемерово, которые не нашли подтверждения. «Приходит понимание, что никого не обманывали, людьми манипулировали, делали это из-за рубежа», — сказал спикер Госдумы.

Он также добавил, что «по угрозам совершения терактов многочисленные анонимные звонки идут с территории США, Украины, ряда других стран».