Володин назвал распространение слухов попыткой устроить «цветную революцию» в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что распространение ложной информации может быть одним из способов, который другие страны используют для совершения «цветной революции» в России.
«Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряженность и реализовать технологии цветных революций», — сказал Володин.
По его словам, ложная информация зачастую поступает из-за границы. В частности, Володин привел в пример слухи о сотнях погибших после пожара в Кемерово, которые не нашли подтверждения. «Приходит понимание, что никого не обманывали, людьми манипулировали, делали это из-за рубежа», — сказал спикер Госдумы.
Он также добавил, что «по угрозам совершения терактов многочисленные анонимные звонки идут с территории США, Украины, ряда других стран».
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По официальным данным, погибло 64 человека. В интернете стали распространяться слухи, что власти скрывают реально число жертв и что на самом деле при пожаре погибли несколько сотен человек.
Следственный комитет завел уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды против украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков). Он выложил аудиозапись
, на которой от лица сотрудника МЧС спрашивает сотрудников моргов Кемерово о готовности принять тела более 300 погибших при пожаре в «Зимней вишне». Суд в Москве заочно арестовал пранкера; он был объявлен в международный розыск.
В сентябре-октябре 2017 года в российских городах прошли эвакуации десятков тысяч человек из-за анонимных звонков о бомбах, якобы заложенных в торговых центрах, школах, зданиях вокзалов. Были возбуждены уголовные дела о заведомо ложном сообщении об угрозе теракта. Позже ФСБ заявила
, что звонки совершали из-за рубежа четыре гражданина РФ.