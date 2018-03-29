СК проверил заявления о 67 пропавших при пожаре в Кемерово. Три человека оказались живы

Три человека, числившихся пропавшими без вести при пожаре в Кемерово, обнаружены живыми, сообщил Следственный комитет РФ.

Таким образом, говорится в заявлении СК, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Данные СК о числе погибших совпадают с теми, которые ранее распространило МЧС.

В списке погибших и пропавших без вести при пожаре, опубликованном на сайте администрации Кемерово, ука61 человек, 27 из них опознаны.