СК проверил заявления о 67 пропавших при пожаре в Кемерово. Три человека оказались живы
Три человека, числившихся пропавшими без вести при пожаре в Кемерово, обнаружены живыми, сообщил Следственный комитет РФ.
Таким образом, говорится в заявлении СК, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Данные СК о числе погибших совпадают с теми, которые ранее распространило МЧС.
В списке погибших и пропавших без вести при пожаре, опубликованном на сайте администрации Кемерово, ука61 человек, 27 из них опознаны.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По данным МЧС, погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
28 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в Кемерово.
Жители Кемерово, в том числе на стихийном митинге 27 марта, обвиняли власти в сокрытии информации о пожаре и погибших.