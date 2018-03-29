Пресс-служба Тулеева сообщила, что он передал дневную зарплату пострадавшим при пожаре. Затем новость удалили

Администрация Кемеровской области сообщила, что глава региона Аман Тулеев и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Новость об этом была опубликована в 13:53 по местному времени (9:53 по Москве) 29 марта. Содержание страницы сохранилось в кэше.

«Настоящее время» заметило, что вскоре после того, как об этом написали федеральные СМИ, новость о перечислении части зарплаты пропала с сайта областной администрации. Теперь в разделе новостей последним стоит сообщение о том, что в регионе продолжается траур по погибшим.

Сколько именно Тулеев и его заместители перечислили на счет помощи пострадавшим, не уточняется. В сообщении пресс-службы говорилось, что всего на счет поступило (из различных источников) более 24 миллионов рублей.

Судя по декларации Тулеева за 2016 год, его однодневный заработок (с учетом выходных дней) составляет 14 850 рублей.