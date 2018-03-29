«Почта России» впервые доставит груз беспилотником
«Почта России» впервые протестирует доставку груза беспилотными летательными аппаратами.
Испытательный полет планируется провести 2 апреля в Бурятии, сообщается на сайте администрации этой республики.
Беспилотник полетит из Улан-Удэ в село Тарбагатай. Это будет первый рейс по доставке почтового груза с помощью БПЛА в истории «Почты России», подчеркивается в сообщении.
В будущем «Почта России» намерена использовать беспилотники для доставки посылок и корреспонденции в труднодоступные районы.
В церемонии запуска примут участие глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.
О планах провести тестовую доставку почтового груза беспилотником «Почта России» объявляла еще несколько лет назад. Тогда сообщалось, что для доставки планируется использовать БПЛА произведенные компанией «Тайбер». Первые испытания предполагалось провести летом 2016 года, однако затем было объявлено о переносе первого полета.
В сентябре 2017 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил, что пилотные проекты по доставке почты БПЛА уже идут. «Мы их просто не афишируем по одной простой причине: мы параллельно пытаемся с Росавиацией договориться о легальности этих полетов», — заявлял тогда министр.
Беспилотники для доставки грузов использует онлайн-ритейлер Amazon. Первый груз с помощью беспилотника Amazon доставил в декабре 2016 года.