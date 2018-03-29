«Почта России» впервые доставит груз беспилотником

«Почта России» впервые протестирует доставку груза беспилотными летательными аппаратами.

Испытательный полет планируется провести 2 апреля в Бурятии, сообщается на сайте администрации этой республики.

Беспилотник полетит из Улан-Удэ в село Тарбагатай. Это будет первый рейс по доставке почтового груза с помощью БПЛА в истории «Почты России», подчеркивается в сообщении.

В будущем «Почта России» намерена использовать беспилотники для доставки посылок и корреспонденции в труднодоступные районы.