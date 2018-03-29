Лавров объявил о зеркальной высылке дипломатов из западных стран и закрытии консульства США в Петербурге

Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

Россия также отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге, заявил Лавров. Освободить здание США должны к 31 марта, заявили в МИДе.