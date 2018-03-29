Членам «Христианского государства» дали по два года колонии за акцию «За „Матильду“ гореть»

Прокурор просил суд приговорить обвиняемых к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Дело рассматривалось в особом порядке (без исследования доказательств), так как все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием. За это им гарантировано снижение наказания, пишет РИА Новости.

Фигурантами дела являются Юрий Калинин, брат лидера «Христианского государства» Александра Калинина, а также активисты организации Александр Баянов и Денис Манталуца. Суд признал их виновными в поджоге.

Хамовнический суд Москвы приговорил троих активистов организации «Христианское государство» к двум годам колонии общего режима по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката Алексея Учителя в рамках акции «За „Матильду“ гореть».

В сентябре 2017 года в Москве загорелись два автомобиля у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя. Рядом были разбросаны листовки с лозунгом «За „Матильду“ гореть». Калинин, Баянов и Манталуца были задержаны вскоре после этой акции.

Алексей Учитель — режиссер фильма «Матильда», рассказывающего о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская вела кампанию против показа фильма. Она заявила, что картина оскорбляет чувства верующих, так как Николай II причислен к лику святых.

Организация «Христианское государство» получила известность после того, как в начале 2017 года разослала письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть».