Членам «Христианского государства» дали по два года колонии за акцию «За „Матильду“ гореть»

Интерфакс
13:32, 29 марта 2018
Надежный источник

Хамовнический суд Москвы приговорил троих активистов организации «Христианское государство» к двум годам колонии общего режима по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката Алексея Учителя в рамках акции «За „Матильду“ гореть».

Фигурантами дела являются Юрий Калинин, брат лидера «Христианского государства» Александра Калинина, а также активисты организации Александр Баянов и Денис Манталуца. Суд признал их виновными в поджоге.

Дело рассматривалось в особом порядке (без исследования доказательств), так как все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием. За это им гарантировано снижение наказания, пишет РИА Новости.

Прокурор просил суд приговорить обвиняемых к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В сентябре 2017 года в Москве загорелись два автомобиля у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя. Рядом были разбросаны листовки с лозунгом «За „Матильду“ гореть». Калинин, Баянов и Манталуца были задержаны вскоре после этой акции.
Алексей Учитель — режиссер фильма «Матильда», рассказывающего о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская вела кампанию против показа фильма. Она заявила, что картина оскорбляет чувства верующих, так как Николай II причислен к лику святых.
Организация «Христианское государство» получила известность после того, как в начале 2017 года разослала письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть». 

«Христианское государство»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы