Членам «Христианского государства» дали по два года колонии за акцию «За „Матильду“ гореть»
Хамовнический суд Москвы приговорил троих активистов организации «Христианское государство» к двум годам колонии общего режима по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката Алексея Учителя в рамках акции «За „Матильду“ гореть».
Фигурантами дела являются Юрий Калинин, брат лидера «Христианского государства» Александра Калинина, а также активисты организации Александр Баянов и Денис Манталуца. Суд признал их виновными в поджоге.
Дело рассматривалось в особом порядке (без исследования доказательств), так как все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием. За это им гарантировано снижение наказания, пишет РИА Новости.
Прокурор просил суд приговорить обвиняемых к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.