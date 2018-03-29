Boeing атаковал вирус, похожий на WannaCry

The New York Times
05:40, 29 марта 2018
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Авиаконцерн Boeing подвергся кибератаке с применением вируса, похожего на WannaCry, пишет The New York Times.

Издание цитирует сообщение, разосланное сотрудникам Boeing главным инженером департамента коммерческих самолетов Майком Вандервелом, в котором говорится, что вирус распространяется «подобно метастазам».

Существует опасность, что вирус поразит производственные системы Boeing и программное обеспечение самолетов, пишет Вандервел.

Авиаконцерн вечером 28 марта по местному времени распространил заявление, в котором признал факт кибератаки, но подчеркнул, что она носила локальный характер и была остановлена.

Подробности кибератаки, в том числе предполагаемое использование вируса WannaCry или подобного ему, в Boeing пока раскрывать отказались.

Вирус-вымогатель WannaCry (WannaCrypt) в мае 2017 года блокировал работу нескольких сотен тысяч компьютеров по всему миру. Уязвимыми оказались компьютеры с системой Windows, на которые не было установлено необходимое обновление. От вируса WannaCry тогда, в числе прочих, пострадали российские госучреждения и британские больницы.
Позже в 2017 году были зафиксированы еще несколько масштабных атак вирусов-вымогателей, использовавших ту же уязвимость, что и WannaCry. Суммарный ущерб от кибератак вирусов-вымогателей оценивался в миллиарды долларов.
В декабре советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт публично обвинил в создании вируса WannaCry хакеров из Северной Кореи.

Атаки вирусов-вымогателей

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