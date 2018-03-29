Boeing атаковал вирус, похожий на WannaCry

Авиаконцерн Boeing подвергся кибератаке с применением вируса, похожего на WannaCry, пишет The New York Times.

Издание цитирует сообщение, разосланное сотрудникам Boeing главным инженером департамента коммерческих самолетов Майком Вандервелом, в котором говорится, что вирус распространяется «подобно метастазам».

Существует опасность, что вирус поразит производственные системы Boeing и программное обеспечение самолетов, пишет Вандервел.

Авиаконцерн вечером 28 марта по местному времени распространил заявление, в котором признал факт кибератаки, но подчеркнул, что она носила локальный характер и была остановлена.

Подробности кибератаки, в том числе предполагаемое использование вируса WannaCry или подобного ему, в Boeing пока раскрывать отказались.