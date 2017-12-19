США обвинили КНДР в создании вируса-вымогателя WannaCry

Власти США объявили, что считают Северную Корею ответственной за создание вируса-вымогателя WannaCry, который поразил более 200 тысяч компьютеров по всему миру. Об этом в колонке для The Wall Street Journal написал советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт.

Он заявил, что такие выводы были сделаны на основе полученных доказательств, не раскрывая деталей. Боссерт заявил, что против КНДР будут приняты ответные меры, даже если США в этом придется выступить в одиночку.

Как отмечает The New York Times, Боссерт никак не упомянул тот факт, что для создания вируса были использованы уязвимости, обнаруженные Агентством национальной безопасности США.