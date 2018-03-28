В Белоруссии объявлен траур по погибшим в Кемерово
07:26, 28 марта 2018
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Белоруссия приспустит государственные флаги и отменит развлекательные мероприятия и телепрограммы.
Соответствующее распоряжение отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко «в знак скорби и солидарности с Россией», где 28 марта объявлен общенациональный траур по погибшим при пожаре в Кемерово.
В эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах
25 марта в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли, по данным МЧС, 64 человека, в том числе более 40 детей.
В России траур сначала объявили несколько регионов на местном уровне, а днем 27 марта был подписан президентский указ об общенациональном трауре. Траурные акции 27 марта уже прошли во многих городах России.
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