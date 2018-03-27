В России объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в Кемерово

Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, несколько десятков пострадали.

В Кемеровской области 26 марта был объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре. Несколько российских регионов также объявили траур на своей территории. В разных городах по всей России были организованы акции памяти.

Владимир Путин утром 27 марта приехал в Кемерово, где провел совещание с местными властями и руководством экстренных служб. Президент РФ также возложил цветы к мемориалу погибшим при пожаре и посетил пострадавших в больнице.