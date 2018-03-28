ЦБ предложил разделить убытки от санации с владельцами банков
Центробанк предлагает частично возложить на бывших собственников банков расходы на санацию, пишут «Ведомости».
С владельцев банков, которым потребовалась процедура финансового оздоровления, регулятор планирует взыскивать упущенную выгоду от потраченных им на санацию средств.
Соответствующее предложение содержится в поправках, подготовленных Минфином и ЦБ ко второму чтению в Госдуме поправок в закон «О банкротстве». Изданию удалось ознакомиться с этим документом
Рассчитывать упущенную выгоду ЦБ планирует исходя из того, что он мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей в тот момент.
По расчетам опрошенных «Ведомостями» экспертов, если бы предложение ЦБ уже было бы принято, то при санации банка «Открытие» регулятор мог бы предъявить его собственникам убытки примерно на 752 миллиардов рублей по вложениям в капитал и еще в 11,7 миллиардов рублей по предоставленной ликвидности.
При этом ущерб будет оцениваться как при вливании средств в капитал банка, так и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной, передал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев. После введения временной администрации регулятор обнаруживает, что решения и действия лиц, контролировавших банк, стали причиной значительных убытков. Предложенные нововведения позволят эффективнее взыскивать убытки через суд, следует из его слов.