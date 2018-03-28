ЦБ предложил разделить убытки от санации с владельцами банков

Центробанк предлагает частично возложить на бывших собственников банков расходы на санацию, пишут «Ведомости».

С владельцев банков, которым потребовалась процедура финансового оздоровления, регулятор планирует взыскивать упущенную выгоду от потраченных им на санацию средств.

Соответствующее предложение содержится в поправках, подготовленных Минфином и ЦБ ко второму чтению в Госдуме поправок в закон «О банкротстве». Изданию удалось ознакомиться с этим документом

Рассчитывать упущенную выгоду ЦБ планирует исходя из того, что он мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей в тот момент.

По расчетам опрошенных «Ведомостями» экспертов, если бы предложение ЦБ уже было бы принято, то при санации банка «Открытие» регулятор мог бы предъявить его собственникам убытки примерно на 752 миллиардов рублей по вложениям в капитал и еще в 11,7 миллиардов рублей по предоставленной ликвидности.