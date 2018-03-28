Скотленд-Ярд нашел отравляющее вещество на входной двери дома Скрипалей

Полиция считает, что Скрипали впервые попали под воздействие яда у себя дома, сказано в сообщении.

Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, была обнаружена на входной двери их дома, сообщил 28 марта Скотленд-Ярд.

Следы нервно-паралитического вещества были найдены и в других местах, где детективы работали последние недели, но в меньших концентрациях, чем дома (англ. яз.).

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Их нашли без сознания на лавочке в центре города.

СМИ высказывали разные версии того, где именно Скрипали попали под воздействие яда. Предполагалось, что он мог находиться в багаже Юлии Скрипаль, которая прилетела из России накануне, или что их отравили через вентиляцию машины Сергея Скрипаля.

Власти Великобритании утверждают, что Скрипалей отравили химоружием «Новичок», которое было разработано в СССР, и возлагают ответственность за покушение на Россию. Власти РФ отрицают как причастность к преступлению, так и факт разработки «Новичка».

После покушения на Скрипалей Великобритания выслала 23 российских дипломатов и заморозила контакты на высшем уровне. Россия ответила симметричной высылкой, а также закрытием консульства в Петербурге и Британского совета. В конце марта о высылке российских дипломатов также объявили США и большинство европейских стран.