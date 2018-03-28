Кириенко заявил об использовании в Кемерово «отработанных технологий провокаций»

РБК
14:22, 28 марта 2018
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Пожар в Кемерово, при котором погибли более 60 человек, использовался для провокаций, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на закрытой встрече в рамках конференции Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Цитаты из выступления Кириенко публикует РБК со ссылкой на телеграм-канал политолога Леонида Давыдова, присутствовавшего на встрече. Выступление Кириенко также цитируют РИА Новости, «Интерфакс» и ТАСС.

Из произошедшего в Кемерово, цитирует выступление Кириенко ТАСС, «предстоит сделать большое количество выводов».

«Это же драматичная история. Мы точно понимаем, как это распространялось. Это уже не ошибка, это провокация. Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей. Поэтому это вещи, с которыми нам придется работать», — сказал Кириенко (цитата по «Интерфаксу»).

«Надо понимать, что даже такие трагедии будут использоваться для провокаций, — заявил Кириенко. — Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций».

РБК
В Кемерово 25 марта произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня», при котором погибли, по официальным данным, 64 человека, в том числе более 40 детей.
27 марта в Кемерово прошел стихийный митинг, участники которого, в числе прочего, требовали отставки региональных властей из-за гибели людей при пожаре в ТЦ.
В день, когда проходил митинг, в Кемерово приезжал президент РФ Владимир Путин. Он провел совещание с местными властями, в ходе которого губернатор Кузбасса Аман Тулеев рассказал об оппозиционных «бузотерах», которые якобы приехали в регион, чтобы «пиариться на трагедии».
28 марта Тулеев опубликовал видеообращение, в котором рассказал о том, что «определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей» и «раскачать ситуацию» в регионе. 

Пожар в Кемерово. Реакция властей

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«Травля идет со всех сторон». Тулеев заявил о попытках «раскачать ситуацию» в регионе

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