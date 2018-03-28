Кириенко заявил об использовании в Кемерово «отработанных технологий провокаций»

Пожар в Кемерово, при котором погибли более 60 человек, использовался для провокаций, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на закрытой встрече в рамках конференции Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Цитаты из выступления Кириенко публикует РБК со ссылкой на телеграм-канал политолога Леонида Давыдова, присутствовавшего на встрече. Выступление Кириенко также цитируют РИА Новости, «Интерфакс» и ТАСС.

Из произошедшего в Кемерово, цитирует выступление Кириенко ТАСС, «предстоит сделать большое количество выводов».

«Это же драматичная история. Мы точно понимаем, как это распространялось. Это уже не ошибка, это провокация. Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей. Поэтому это вещи, с которыми нам придется работать», — сказал Кириенко (цитата по «Интерфаксу»).