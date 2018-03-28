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«Травля идет со всех сторон». Тулеев заявил о попытках «раскачать ситуацию» в регионе
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев записал 10-минутное видеообращение, в котором, в частности, рассказал о том, что «определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей» и «раскачать ситуацию» в регионе. Тулеев пожаловался на анонимные звонки о минировании зданий и шахт в Кузбассе, упомянул украинского пранкера, а также пообещал, что все основные виновные в гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» будут привлечены к ответственности.