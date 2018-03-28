СК завел уголовное дело на украинского пранкера из-за пожара в Кемерово
08:47, 28 марта 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов. Дело расследуется по статье 282 УК РФ («возбуждение ненависти или вражды»).
По данным следствия, украинский пранкер распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, «вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск.
25 марта, в день пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, украинский пранкер Евгений Вольнов опубликовал аудиозапись своих звонков в морги города, на которой он от лица МЧС спрашивал, готовы ли там принять 300 погибших из сгоревшего торгового центра.
Позже в интервью РБК Вольнов пояснил, что назвал число в 300 жертв на основании своего «анализа количества мест в кинозалах» и объявил себя «единственным, кто говорит правду».
По официальным данным, в результате пожара в Кемерово погибли 64 человека, в том числе много детей. На стихийном митинге 27 марта на главной площади Кемерово местные жители потребовали от властей раскрыть реальные данные о жертвах пожара, посчитав, что они были занижены.