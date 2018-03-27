Управляющая кемеровского ТЦ заявила, что сотрудники не закрывали двери в кинозалы

РИА Новости
17:20, 27 марта 2018
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Сотрудники сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово никогда не закрывали двери в кинозалы. Об этом заявила одна управляющая ТЦ Надежда Судденок, обвиняемая по делу о пожаре.

«Никогда у нас наши двери в кинотеатрах не закрывались. <…> У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями. Мы не можем делать замечания гостям, поэтому гости вправе делать все, что они хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда», — сказала Судденок журналистам в суде.

Она также заявила, что не знала о нарушениях правил пожарной безопасности в торговом центре. «14 февраля были учения, и срабатывала пожарная сигнализация… Не было ни одного замечания», — заявила Судденок.

По ее мнению, причиной пожара стал поджог. «Сотрудник, которого я спрашивала, где возник пожар, — инструктор детского аттракциона — она услышала в этот момент хлопок, повернулась и увидела столп огня. Это [загорелась] поролоновая куча рядом с батутами», — цитирует Судденок ТАСС.

Она подчеркнула, что в последнее время в торговый центр приходила группа молодых людей, которые ругались матом, оставляли надписи в туалетах и отбирали деньги у других посетителей ТЦ. Сотрудники «Зимней вишни» неоднократно их выгоняли, в том числе с помощью полиции, сказала Судденок.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, в результате погибли 64 человека. Возгорание началось в детской игровой зоне около кинозалов. Родственники пострадавших заявили, что часть посетителей ТЦ оказалась заблокирована в залах: сотрудники запирали их на ключ, чтобы внутрь не прошли безбилетники. Позже Следственный комитет подтвердил эту информацию.
Приоритетной версией возникновения пожара следователи считают замыкание электропроводки. Также сообщалось, что пожар в «Зимней вишне» мог начаться, потому что кто-то поджег поролоновый наполнитель в детском батутном бассейне.
СК возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По делу задержаны пять человек. Кроме управляющей ТЦ, среди них также технический директор центра Георгий Соболев, глава компании, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко и сотрудник этой компании Александр Никитин, а также охранник ТЦ, отключивший сигнализацию после начала пожара (по данным СМИ, его зовут Сергей Антюшин).
27 марта суд продлил четверым фигурантам дела срок задержания. Охранника, которого задержали позже остальных, в суд пока не приводили.

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