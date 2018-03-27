Управляющая кемеровского ТЦ заявила, что сотрудники не закрывали двери в кинозалы

Сотрудники сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово никогда не закрывали двери в кинозалы. Об этом заявила одна управляющая ТЦ Надежда Судденок, обвиняемая по делу о пожаре.

«Никогда у нас наши двери в кинотеатрах не закрывались. <…> У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями. Мы не можем делать замечания гостям, поэтому гости вправе делать все, что они хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда», — сказала Судденок журналистам в суде.

Она также заявила, что не знала о нарушениях правил пожарной безопасности в торговом центре. «14 февраля были учения, и срабатывала пожарная сигнализация… Не было ни одного замечания», — заявила Судденок.

По ее мнению, причиной пожара стал поджог. «Сотрудник, которого я спрашивала, где возник пожар, — инструктор детского аттракциона — она услышала в этот момент хлопок, повернулась и увидела столп огня. Это [загорелась] поролоновая куча рядом с батутами», — цитирует Судденок ТАСС.

Она подчеркнула, что в последнее время в торговый центр приходила группа молодых людей, которые ругались матом, оставляли надписи в туалетах и отбирали деньги у других посетителей ТЦ. Сотрудники «Зимней вишни» неоднократно их выгоняли, в том числе с помощью полиции, сказала Судденок.