Бастрыкин: персонал «Зимней вишни» бросил детей во время пожара

Сотрудники торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово сбежали из здания после возникновения пожара, бросив там детей и родителей, в том числе запертыми в кинозалах. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина в Кемерово заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Также он рассказал, что сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта.

Среди вероятных причин пожара Бастрыкин назвал «самовозгорание электрики, которую замкнуло». «Либо это версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — сказал глава СК.

По словам Бастрыкина, в настоящее время следствие устанавливает всех виновных из числа администрации ТЦ, кто отвечал за обеспечение безопасности в здании и «кто закрыл двери в кинозалах».

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела о пожаре задержаны пять человек, включая сотрудника ЧОПа, который отключил систему оповещения о пожаре в момент возгорания.