«Разгонять людей никто не собирается». Власти Москвы — о стихийной акции памяти погибших в Кемерово
13:22, 27 марта 2018
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Власти Москвы не будут разгонять стихийную акцию на Пушкинской площади в память о погибших в Кемерово, заявил глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников радиостанции «Говорит Москва».
Черников сказал, что «разгонять людей никто не собирается», но подчеркнул, что на Манежной площади мэрия организует мероприятие «со всеми мерами предосторожности и безопасности», «если люди действительно соболезнуют».
Сбор в память о погибших в Кемерово, не согласованный с мэрией Москвы, должен пройти в 19:00 на Пушкинской площади. После организации этой акции мэрия Москвы объявила о проведении официальной акции в 17:00 на Манежной площади.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети. 28 марта объявлено днем национального траура по погибшим.
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