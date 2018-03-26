Власти Исландии отказались от поездки на ЧМ-2018 в Россию из-за дела Скрипалей

Правительство Исландии
19:58, 26 марта 2018
Надежный источник

Власти Исландии не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Об этом говорится в сообщении МИД на сайте исландского правительства.

Также Исландия приняла решение приостановить двусторонний диалог с Россией на высшем уровне. Когда его планируется возобновить, исландский МИД не уточняет.

В сообщении МИД сказано, что эти меры приняты в знак солидарности с позицией Великобританией по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Ранее о возможности бойкота ЧМ-2018 со стороны официальных лиц Исландии заявил министр иностранных дел Гудлаугур Тор Тордарсон. При этом он подчеркнул, что исландская футбольная сборная точно приедет на чемпионат.

«Россия должна предоставить убедительное объяснение того, как нервно-паралитическое вещество, разработанное в советских лабораториях, оказалось использовано для атаки на мирных жителей в Великобритании», — говорится в заявлении МИД Исландии.

Правительство Исландии
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в британском городе Солсбери. Британские власти заявили, что к отравлению причастна Россия; по их данным, против Скрипалей использовалось нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», разработанное в СССР.
После отказа России отвечать на вопросы про отравление Скрипалей Великобритания выслала 23 российских дипломата. В знак солидарности об аналогичных мерах объявили также США, Канада и ряд европейских стран. На данный момент известно о высылке более 130 российских дипломатов.
Из-за отравления Скрипалей члены британского правительства и королевской семьи отказались от поездки на чемпионат мира в Россию. Об отмене визита на церемонию открытия ЧМ также заявил президент Польши Анджей Дуда.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Новости

    • новости

    Стихийный мемориал у сгоревшего торгового центра в Кемерово. Фотография