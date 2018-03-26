Власти Исландии отказались от поездки на ЧМ-2018 в Россию из-за дела Скрипалей
Власти Исландии не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Об этом говорится в сообщении МИД на сайте исландского правительства.
Также Исландия приняла решение приостановить двусторонний диалог с Россией на высшем уровне. Когда его планируется возобновить, исландский МИД не уточняет.
В сообщении МИД сказано, что эти меры приняты в знак солидарности с позицией Великобританией по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Ранее о возможности бойкота ЧМ-2018 со стороны официальных лиц Исландии заявил министр иностранных дел Гудлаугур Тор Тордарсон. При этом он подчеркнул, что исландская футбольная сборная точно приедет на чемпионат.
«Россия должна предоставить убедительное объяснение того, как нервно-паралитическое вещество, разработанное в советских лабораториях, оказалось использовано для атаки на мирных жителей в Великобритании», — говорится в заявлении МИД Исландии.