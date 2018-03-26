Власти Исландии отказались от поездки на ЧМ-2018 в Россию из-за дела Скрипалей

Власти Исландии не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Об этом говорится в сообщении МИД на сайте исландского правительства.

Также Исландия приняла решение приостановить двусторонний диалог с Россией на высшем уровне. Когда его планируется возобновить, исландский МИД не уточняет.

В сообщении МИД сказано, что эти меры приняты в знак солидарности с позицией Великобританией по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Ранее о возможности бойкота ЧМ-2018 со стороны официальных лиц Исландии заявил министр иностранных дел Гудлаугур Тор Тордарсон. При этом он подчеркнул, что исландская футбольная сборная точно приедет на чемпионат.