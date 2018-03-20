Президент Польши отказался ехать в Россию на церемонию открытия ЧМ-2018
Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Россию на церемонию открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.
В канцелярии Дуды также сообщили, что он не станет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Возможно, он направит формальное поздравление к инаугурации Путина.
Также от визита на ЧМ-2018 могут отказаться члены правительства Исландии, заявил изданию Ruv.is министр иностранных дел Гудлаугур Тор Тордарсон. Он добавил, что окончательное решение еще не принято, и подчеркнул, что футбольная сборная Исландии точно будет участвовать в чемпионате мира.
Великобритания ранее заявила, что члены правительства и королевской семьи откажутся от поездки на ЧМ-2018 из-за отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти заявили о вероятной причастности России к покушению.
Версию Великобритании поддержали США, Франция, Германия и Италия, а также Совет НАТО.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович 16 марта заявил, что польские власти уверены в причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Чапутович назвал это «еще одним примером агрессивной политики России».
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.