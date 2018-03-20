Президент Польши отказался ехать в Россию на церемонию открытия ЧМ-2018

Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Россию на церемонию открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

В канцелярии Дуды также сообщили, что он не станет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Возможно, он направит формальное поздравление к инаугурации Путина.

Также от визита на ЧМ-2018 могут отказаться члены правительства Исландии, заявил изданию Ruv.is министр иностранных дел Гудлаугур Тор Тордарсон. Он добавил, что окончательное решение еще не принято, и подчеркнул, что футбольная сборная Исландии точно будет участвовать в чемпионате мира.