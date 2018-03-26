В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово снова заметили открытый огонь. Пожар продолжается уже 15 часов
00:59, 26 марта 2018
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В горящем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово снова заметили открытый огонь. Как сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на информацию ТАСС, пламя вспыхнуло на третьем этаже здания; по данным кемеровского издания Vse42.ru, — на втором.
Пожарные локализовали огонь в здании ТЦ, но возгорание еще продолжается, подтвердил в эфире канала «Россия 24» глава кемеровского регионального отделения Российского союза спасателей Денис Радин.«Как только пожарные потушат оставшиеся очаги, приступят к работе спасатели, которые будут разгребать завалы», — цитирует его слова «Интерфакс».
Глава МЧС России Владимир Пучков в свою очередь пообещал, что поисково-спасательная операция на месте пожара будет продолжаться «столько, сколько потребуется».
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта около полудня по московскому времени. Его тушат более 15 часов. Одна из возможных причин возгорания — неисправность электропроводки.
В результате пожара погибли 37 человек, среди которых — девять детей. Еще 41 ребенок числится пропавшим без вести. Всего в списках пропавших 64 человека.
В горящем торговом центре могут обрушиться перекрытия между этажами. По данным СМИ, из-за высокой температуры и ослабления конструкций здания также начинает заваливаться внутрь одна из стен ТЦ.
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