В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово снова заметили открытый огонь. Пожар продолжается уже 15 часов

В горящем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово снова заметили открытый огонь. Как сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на информацию ТАСС, пламя вспыхнуло на третьем этаже здания; по данным кемеровского издания Vse42.ru, — на втором.

Пожарные локализовали огонь в здании ТЦ, но возгорание еще продолжается, подтвердил в эфире канала «Россия 24» глава кемеровского регионального отделения Российского союза спасателей Денис Радин.«Как только пожарные потушат оставшиеся очаги, приступят к работе спасатели, которые будут разгребать завалы», — цитирует его слова «Интерфакс».

Глава МЧС России Владимир Пучков в свою очередь пообещал, что поисково-спасательная операция на месте пожара будет продолжаться «столько, сколько потребуется».