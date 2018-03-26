В горящем торговом центре в Кемерово могут обрушиться перекрытия между этажами

В горящем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово могут обрушиться межэтажные перекрытия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы МЧС России Владлена Аксенова.

Ранее агентство со ссылкой на источник написало, что обрушение может произойти между третьим и четвертым этажами здания. По словам собеседника «Интерфакса», на четвёртом этаже просели несущие конструкции, из-за чего там могут приостановить пожарные работы.

Как сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на данные ТАСС, одна из стен ТЦ на стороне, выходящей во внутренний двор, начинает заваливаться внутрь. Это происходит из-за высокой температуры и ослабления конструкций здания, заявили находящиеся на месте пожарные.

Несколько часов назад в пресс-службе управления МЧС по Кемеровской области сообщили, что в здании ТЦ обрушилась часть кровли размером 20 на 30 метров.