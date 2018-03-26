В горящем торговом центре в Кемерово могут обрушиться перекрытия между этажами

Интерфакс
23:37, 25 марта 2018
Надежный источник

В горящем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово могут обрушиться межэтажные перекрытия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы МЧС России Владлена Аксенова.

Ранее агентство со ссылкой на источник написало, что обрушение может произойти между третьим и четвертым этажами здания. По словам собеседника «Интерфакса», на четвёртом этаже просели несущие конструкции, из-за чего там могут приостановить пожарные работы.

Как сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на данные ТАСС, одна из стен ТЦ на стороне, выходящей во внутренний двор, начинает заваливаться внутрь. Это происходит из-за высокой температуры и ослабления конструкций здания, заявили находящиеся на месте пожарные.

Несколько часов назад в пресс-службе управления МЧС по Кемеровской области сообщили, что в здании ТЦ обрушилась часть кровли размером 20 на 30 метров. 

«Тушение пожара продолжается. Межэтажные перекрытия проседают, в связи с чем возникает вероятность их обрушения», — сказал Аксёнов в время селекторного совещания.

Интерфакс
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. Его пытаются потушить более 12 часов, в ликвидации огня участвуют около 660 человек. Одна из возможных причин возгорания — неисправность электропроводки (изначально сообщалось, что пожар мог начаться из-за поджога).
В результате пожара погибли 37 человек, среди них — девять детей. Пострадали 50 человек. Еще 64 человека числятся пропавшими без вести, по предварительной информации, среди них 41 ребенок.
Среди погибших в ТЦ детей — 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

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