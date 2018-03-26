СК задержал директора ТЦ «Зимняя вишня» и его заместителя по безопасности

Обновление: В рамках расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерово задержаны четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Следственный комитет задержал трех представителей кемеровского торгового центра «Зимняя Вишня», в котором 25 марта возник пожар. По данным издания Vse42.ru, задержаны директор ТЦ, его заместитель по безопасности и еще один менеджер.

Ранее сообщалось, что СК допрашивает владельца ТЦ Надежду Судденок. По информации телеграм-канала Mash, всего допрошены уже 60 человек. Уголовное дело возбуждено по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О причине возгорания, которое не могут потушить уже более 15 часов, официально не сообщается; среди приоритетных версий — поджог и неисправность электропроводки.