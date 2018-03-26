В Ингушетии объявили траур по погибшим при пожаре в Кемерово
В Ингушетии объявлен трехдневный траур по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Как сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров, такое решение принято в знак солидарности с жителями Кемеровской области.
В Вашингтоне перед зданием российского посольства приспущен флаг.
A fire broke out on March 25 in a shopping mall in the Siberian city of #Kemerovo, killing at least 64 people. We thank all colleagues and Americans who mourn with us.— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 26, 2018
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Кемерово, скорбим вместе с вами. pic.twitter.com/OVrD6rz8Pm
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России 27 марта выйдет на матч против команды Франции с траурными повязками. Матч начнется с минуты молчания.
Ранее трехдневный траур по погибшим объявили в Кемеровской области. Национальный траур в России не объявлен.
«На ближайшие три дня в республике и на местном телевидении будут отменены все развлекательные мероприятия и телепередачи. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования тем, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — сказал Евкуров.