В Ингушетии объявили траур по погибшим при пожаре в Кемерово

ТАСС
15:39, 26 марта 2018
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В Ингушетии объявлен трехдневный траур по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Как сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров, такое решение принято в знак солидарности с жителями Кемеровской области.

В Вашингтоне перед зданием российского посольства приспущен флаг.

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России 27 марта выйдет на матч против команды Франции с траурными повязками. Матч начнется с минуты молчания.

Ранее трехдневный траур по погибшим объявили в Кемеровской области. Национальный траур в России не объявлен.

«На ближайшие три дня в республике и на местном телевидении будут отменены все развлекательные мероприятия и телепередачи. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования тем, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — сказал Евкуров.

ТАСС
В Кемерово 25 марта произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети.
Следственный комитет сообщил, что пожарные выходы в торговом центре были закрыты. Кроме того, люди оказались заблокированы в кинозалах. Сотрудник частного охранного предприятия, по данным СК, после начала пожара отключил систему оповещения.

Пожар в Кемерово

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