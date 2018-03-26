Следственный комитет: охранник торгового центра в Кемерово отключил пожарную сигнализацию

Следственный комитет
11:33, 26 марта 2018
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Следственный комитет объявил, что сотрудник частного охранного предприятия ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. В ведомстве добавили, что «решается вопрос» о задержании этого охранника, имя которого не приводится. Где сейчас находится охранник, в СК не уточнили.

Пока по делу задержаны и допрошены директор компании-собственника ТЦ, арендатор помещения, где, предположительно, начался пожар, а также сотрудник и руководитель организации, отвечавшей за работу пожарной сигнализации.

В рамках расследования допрошены более 70 свидетелей и очевидцев, потерпевшими признаны более 30 человек.

Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.

Следственный комитет
Пожар в кемеровском торговом центре произошел днем 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, еще 12 находятся в больницах. Шестеро числятся пропавшими без вести.
Предполагается, что пожар мог начаться на последнем этаже ТЦ в детской игровой комнате. Рядом находились кинозалы, в которых оказались заблокированы люди.

Пожар в Кемерово

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