Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» выплатит по три миллиона рублей компенсации семьям погибших при пожаре в Кемерово

Ранее власти Кемеровской области объявляли о компенсациях по миллиону рублей родственникам погибших в торговом центре.

Компания «Кондитерус ком», которой принадлежит кемеровский торговый центр «Зимняя вишня», выплатит по три миллиона рублей компенсации за каждого погибшего при пожаре в ТЦ. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил основатель «КДВ групп» Денис Штенгелов, в структуру которой входит компания.

«Это ужасная трагедия. Соболезную всем людям, кто прямо или косвенно участвовал в этом. Я заинтересован в том, чтобы как можно скорее нашли виновных. Я хочу добиться справедливости, хоть жизни людей уже не вернуть. Надеюсь, следователи приложит все усилия, чтобы выяснить причины трагедии», — заявил Штенгелов.

Согласно последним данным, в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который произошел днем 25 марта, погибли 64 человека, в том числе множество детей. Еще 52 человека пострадали, 12 из них находятся в больницах. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

Предполагается, что пожар начался из-за поджога в детской игровой комнате на последнем этаже ТЦ. Рядом с ней находились кинозалы, в которых оказались заблокированы зрители.

В момент возгорания не сработала пожарная сигнализация. По данным СК, систему оповещения отключил сотрудник частного охранного предприятия. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны четыре человека из числа руководства и сотрудников ТЦ.

«КДВ групп» Дениса Штенгелова является одним из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России. Компания производит такие бренды как «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки». По словам Штенгелова, ТЦ «Зимняя вишня» не имеет отношения к бизнесу «КДВ групп» и является частной инвестицией бизнесмена.