В Минске во время празднования Дня Воли задержаны десятки человек

В Минске при попытке организовать оппозиционное шествие в честь 100-летия провозглашения Белорусской народной республики (День Воли) задержаны несколько десятков человек. По информации TUT.BY, задержанных не более 50. «Хартия 97» пишет о более чем 100 задержанных.

Еще утром 25 марта был задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич — накануне против него составили протокол о призывах к участию в несанкционированном «Марше достоинства и свободы». Все заявки о проведении шествия были отклонены Мингорисполкомом.

В Беларуси задержали участников Дня воли https://t.co/fNGgAGjMcI pic.twitter.com/NJbs1iWtV6 — Новости Украины (@24todaynetua) March 25, 2018

В отличие от предыдущих лет в 2018 году белорусские власти в честь векового юбилея БНР разрешили организовать концерт около минского Большого театра оперы и балета. Всего, по официальным данным, площадку посетили около 50 тысяч человек. Концерты проходили и в других белорусских городах.