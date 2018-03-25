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В Минске во время празднования Дня Воли задержаны десятки человек

TUT.BY
15:42, 25 марта 2018
Надежный источник

В Минске при попытке организовать оппозиционное шествие в честь 100-летия провозглашения Белорусской народной республики (День Воли) задержаны несколько десятков человек. По информации TUT.BY, задержанных не более 50. «Хартия 97» пишет о более чем 100 задержанных.

Еще утром 25 марта был задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич — накануне против него составили протокол о призывах к участию в несанкционированном «Марше достоинства и свободы». Все заявки о проведении шествия были отклонены Мингорисполкомом.

В отличие от предыдущих лет в 2018 году белорусские власти в честь векового юбилея БНР разрешили организовать концерт около минского Большого театра оперы и балета. Всего, по официальным данным, площадку посетили около 50 тысяч человек. Концерты проходили и в других белорусских городах.

День Воли считается главным праздником белорусской оппозиции. В 2017 году на несанкционированном шествии были задержаны несколько сотен человек.

Задержания в День Воли в 2017 году

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