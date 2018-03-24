Власти Подмосковья пообещали провести диспансеризацию всех жителей Волоколамска

24 марта жители Волоколамска провели у администрации города акцию протеста, требуя закрыть мусорный полигон «Ядрово». Как передавало РБК, на митинг собрались несколько сотен человек, акция была согласована с местными властями. До митинга, как передает корреспондент «Медузы», активистов пригласили на встречу в администрации.

По его словам, 26 марта начнется диспансеризация учащихся в детских садах и школах, а взрослых жителей города проверят по личному обращению.

Жители Волоколамского района несколько месяцев добиваются закрытия мусорного полигона «Ядрово» и жалуются на плохую экологическую обстановку. 21 марта после очередного выброса газа на полигоне несколько десятков детей пожаловались на плохое самочувствие, на следующий день за медицинской помощью обратились еще 68 детей.

23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Это произошло через день после очередного стихийного митинга в Волоколамске, во время которого произошла драка с участием Гаврилова. Его место в администрации Волоколамского района занял бывший глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев. Он сказал, что видит свою задачу в том, чтобы в короткие сроки сделать Волоколамск одним из самых благоустроенных городов области.

Андрей Воробьев, в свою очередь, пообещал вдвое сократить вывоз мусора на полигон. Кроме того, на «Ядрово» установили аэрозольные пушки, которые должны мешать распространению запаха.

Ожидается, что акция протеста продолжится и 25 марта.