В Новосибирске прошли пикеты с требованием отставки депутата Слуцкого

Три пикета у Краеведческого музея, Новосибирск #слуцкий #рукипрочь Впервые с «Тангейзера» вышел на пикет, потому что ну сколько можно-то уже pic.twitter.com/KWcPmppIld

Некоторые плакаты были обращены к телеведущему Виталию Третьякову, который выступил в поддержку Слуцкого на лекции в Новосибирском университете, сообщает «НГС.Новости».

В акции приняли участие, в частности, журналисты «Тайга.инфо» и «НГС».

В центре Новосибирска прошли пикеты с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого журналисты обвиняют в сексуальных домогательствах.

Депутата Госдумы Леонида Слуцкого обвиняют в домогательствах журналистки Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»), Дарья Жук («Дождь») и Екатерина Котрикадзе (RTVI). Эпизоды произошли в разные годы и во всех случаях происходили во время работы журналисток.

«Русская служба Би-би-си» опубликовала расшифровку сделанной записи, сделанной Рустамовой, на которой Слуцкий называет журналистку «зайчуткой» и предлагает стать его любовницей.

Слуцкий отвергает обвинения в свой адрес. 21 марта комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы Рустамовой и Жук и встала на сторону Слуцкого. Депутаты также заподозрили журналисток в участии в спланированной кампании.

С осуждением решения комиссии выступили десятки российских СМИ. Ряд редакций отозвали своих журналистов из Госдумы (их в ответ лишили аккредитации), некоторые отказались работать со Слуцким или членами комиссии по этике.