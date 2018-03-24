Откройте Доминикану!Партнерская игра

В Новосибирске прошли пикеты с требованием отставки депутата Слуцкого

Тайга.инфо
07:19, 24 марта 2018
Надежный источник

В центре Новосибирска прошли пикеты с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого журналисты обвиняют в сексуальных домогательствах.

В акции приняли участие, в частности, журналисты «Тайга.инфо» и «НГС».

Некоторые плакаты были обращены к телеведущему Виталию Третьякову, который выступил в поддержку Слуцкого на лекции в Новосибирском университете, сообщает «НГС.Новости».

Депутата Госдумы Леонида Слуцкого обвиняют в домогательствах журналистки Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»), Дарья Жук («Дождь») и Екатерина Котрикадзе (RTVI). Эпизоды произошли в разные годы и во всех случаях происходили во время работы журналисток.
«Русская служба Би-би-си» опубликовала расшифровку сделанной записи, сделанной Рустамовой, на которой Слуцкий называет журналистку «зайчуткой» и предлагает стать его любовницей.
Слуцкий отвергает обвинения в свой адрес. 21 марта комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы Рустамовой и Жук и встала на сторону Слуцкого. Депутаты также заподозрили журналисток в участии в спланированной кампании.
С осуждением решения комиссии выступили десятки российских СМИ. Ряд редакций отозвали своих журналистов из Госдумы (их в ответ лишили аккредитации), некоторые отказались работать со Слуцким или членами комиссии по этике.

Дело Слуцкого

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы