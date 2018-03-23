Студентки новосибирского университета ушли со встречи с деканом Высшей школы телевидения МГУ. Он выступил в защиту Слуцкого

На встрече с деканом Высшей школы телевидения МГУ Виталием Третьяковым в Новосибирском государственном университете (НГУ) часть студенток демонстративно покинули аудиторию после того, как Третьяков высказался в поддержку депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Об этом «Медузе» рассказала студентка 4 курса отделения журналистики Александра Евтушенко, которая присутствовала на встрече.

Евтушенко также передала «Медузе» аудиозапись, на которой Третьяков в ответ на просьбу прокомментировать дело Слуцкого говорит, что хорошо знает депутата.

«Я не исключаю, что он как любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщины <…> или на какое-нибудь другое место <…> И в наше время были те, кто долго пудрил мозги девушке, прежде чем попытаться поцеловать ее. Были и более прямолинейные люди, они сразу пытались поцеловать. Я в этом ничего дурного не вижу», — сказал Третьяков.

В электронную приемную ректора НГУ Михаила Федорука одна из студенток направила обращение, в котором от имени «адекватных студентов, не поддерживающих насилие», потребовала объяснений. Она назвала выступление Третьякова «позором для всего вуза» и заявила, что «университет несет ответственность за все то, что произносится с лекционной кафедры».