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Студентки новосибирского университета ушли со встречи с деканом Высшей школы телевидения МГУ. Он выступил в защиту Слуцкого

Meduza
13:02, 23 марта 2018
Надежный источник

На встрече с деканом Высшей школы телевидения МГУ Виталием Третьяковым в Новосибирском государственном университете (НГУ) часть студенток демонстративно покинули аудиторию после того, как Третьяков высказался в поддержку депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Об этом «Медузе» рассказала студентка 4 курса отделения журналистики Александра Евтушенко, которая присутствовала на встрече.

Евтушенко также передала «Медузе» аудиозапись, на которой Третьяков в ответ на просьбу прокомментировать дело Слуцкого говорит, что хорошо знает депутата.

«Я не исключаю, что он как любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщины <…> или на какое-нибудь другое место <…> И в наше время были те, кто долго пудрил мозги девушке, прежде чем попытаться поцеловать ее. Были и более прямолинейные люди, они сразу пытались поцеловать. Я в этом ничего дурного не вижу», — сказал Третьяков.

В электронную приемную ректора НГУ Михаила Федорука одна из студенток направила обращение, в котором от имени «адекватных студентов, не поддерживающих насилие», потребовала объяснений. Она назвала выступление Третьякова «позором для всего вуза» и заявила, что «университет несет ответственность за все то, что произносится с лекционной кафедры».

Леонида Слуцкого публично обвинили в домогательствах корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе. «Русская службы Би-би-си» опубликовала расшифровку разговора Рустамовой с депутатом, которая подтверждает слова журналистки.
Комиссия Госдумы по этике, рассмотрев выдвинутые обвинения, не нашла в действиях Слуцкого «нарушения поведенческих норм». В ответ на такое решение многие российские СМИ начали бойкот Госдумы.

Дело Леонида Слуцкого

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