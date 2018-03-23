Русские издания Forbes и Playboy поддержали бойкот Госдумы
Редакции русскоязычных версий журналов Forbes и Playboy опубликовали заявления в поддержку СМИ, которые объявили бойкот Госдуме из-за домогательств депутата Леонида Слуцкого к журналисткам.
«Поведение Слуцкого заслуживает однозначного осуждения. Но решение думской комиссии по этике свидетельствует о том, что в Госдуме считают сексуальные домогательства нормой и готовы закрыть на них глаза», — пишет редакция Forbes.
В заявлении Playboy сказано, что редакция журнала выступает против «любых видов сексуальных домогательств, от назойливых приставаний и пошлых шуток до прямого физического контакта».
Более 30 российских изданий поддержали бойкот российской Госдумы. Он был объявлен после того, как парламентская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного тремя журналистками в сексуальных домогательствах.
Аппарат Госдумы в ответ на бойкот лишил парламентской аккредитации 48 журналистов четырех СМИ. Сам Слуцкий отвергает обвинения в свой адрес. Его публично поддерживают многие другие парламентарии.
После скандала со Слуцким журналисты также рассказали о домогательствах со стороны других депутатов Госдумы — режиссера Станислава Говорухина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.