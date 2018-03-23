Русские издания Forbes и Playboy поддержали бойкот Госдумы

Редакции русскоязычных версий журналов Forbes и Playboy опубликовали заявления в поддержку СМИ, которые объявили бойкот Госдуме из-за домогательств депутата Леонида Слуцкого к журналисткам.

«Поведение Слуцкого заслуживает однозначного осуждения. Но решение думской комиссии по этике свидетельствует о том, что в Госдуме считают сексуальные домогательства нормой и готовы закрыть на них глаза», — пишет редакция Forbes.

В заявлении Playboy сказано, что редакция журнала выступает против «любых видов сексуальных домогательств, от назойливых приставаний и пошлых шуток до прямого физического контакта».