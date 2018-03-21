В Греции задержана россиянка. Она была информатором погибшей мальтийской журналистки

Полиция Афин задержала россиянку Марию Ефимову, которая была информатором убитой на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Как сообщает «Би-би-си», россиянка сама пришла в полицейский участок и сообщила, что опасается за свою жизнь.

Ранее власти Мальты и Кипра выдали ордеры на арест Марии Ефимовой. На Мальте она обвиняется в хищении у банка Pilatus Bank, в котором работала до отъезда в Грецию в августе 2017 года. На Кипре она разыскивается за хищение у компании Fragrance Distribution. Россиянка отвергает оба обвинения и подала ответный иск против Pilatus Bank.