В Греции задержана россиянка. Она была информатором погибшей мальтийской журналистки

BBC News
05:36, 21 марта 2018
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Полиция Афин задержала россиянку Марию Ефимову, которая была информатором убитой на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Как сообщает «Би-би-си», россиянка сама пришла в полицейский участок и сообщила, что опасается за свою жизнь.

Ранее власти Мальты и Кипра выдали ордеры на арест Марии Ефимовой. На Мальте она обвиняется в хищении у банка Pilatus Bank, в котором работала до отъезда в Грецию в августе 2017 года. На Кипре она разыскивается за хищение у компании Fragrance Distribution. Россиянка отвергает оба обвинения и подала ответный иск против Pilatus Bank.

Дафна Каруана Галиция, считавшаяся самой известной журналисткой Мальты, погибла 16 октября 2017 года при взрыве бомбы, заложенной в ее машине.
Перед смертью журналистка занималась расследованием о налоговых махинациях семьи премьер-министра Мальты Джозефа Муската. В числе прочего материалы Галиции основывались на данных «Панамского архива» и Марии Ефимовой.
В декабре 2017 года по делу об убийстве журналистки были задержаны десять человек.

Убийство Дафны Каруаны Галиции

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