На Мальте убили самую известную журналистку страны. Она рассказала об офшорах премьер-министра Тысячи людей вышли на улицы, чтобы с ней попрощаться

Автомобиль, в котором находилась 53-летняя журналистка Дафна Каруана Галиция, взорвали 16 октября. В этот момент она отъезжала на своем Peugeot 108 от дома в Мосте, городке неподалеку от столичной Валетты. Машину разнесло взрывом на несколько частей. Сын Галиции Мэттью (также занимается журналистикой) приехал на место происшествия и попытался открыть автомобиль — в это время его из одного огнетушителя старались погасить двое полицейских.

Давна Каруана Галиция — самая известная журналистка Мальты. Она вела блог на английском языке Running Commentary, в основном посвященный коррупции. Как отмечает Politico, аудитория некоторых ее постов превышала 400-тысячное население Мальты. Расследования Галиции касались госслужащих — от мелких чиновников до руководителей государства; они отличались особым агрессивным стилем подачи. Например, последний материал, опубликованный за два часа до смерти, был озаглавлен так: «Этот жулик Скембри был в суде сегодня и говорил, что он не жулик»; заметка завершается фразой «Жулики повсюду, куда ни посмотри. Ситуация отчаянная» (Кит Скембри — глава администрации премьер-министра Мальты). Публикации Галиции не раз приводили к отставкам.

Дафна Каруана Галиция в Валетте. Мальта, 6 апреля 2011 года Darrin Zammit Lupi / Reuters / Scanpix / LETA

Журналистка занималась «Панамским архивом». Галиция, как и ее сын Мэттью, входила в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который координировал работу над архивом документов фирмы Mossack Fonseca. Именно она на основе данных из архива фирмы-регистратора офшоров в Панаме рассказала, что семья премьер-министра Мальты Джозефа Муската, предположительно, владеет офшорными компаниями.

В 2017 году Галиция сообщила, что офшор жены Муската, по всей видимости, получал деньги от компании, связанной с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева (семья Алиевых неоднократно упоминалась в связи с «Панамским архивом»). После этих сообщений на Мальте были назначены досрочные выборы, на которых Джозеф Мускат вновь одержал победу.

Убийство Галиции называют политическим. Все значимые политики Мальты, в том числе премьер-министр Мускат, осудили убийство журналистки. Галиция говорила, что не имеет никаких политических пристрастий; объектами ее расследований становились как оппозиционеры, так и чиновники. Даже полицейский судья Консуэло Скерри Херрера, которой сперва поручили расследовать убийство журналистки, фигурировала в ее расследованиях — и судилась с Галицией (дело завершилось отзывом иска). По настоянию семьи журналистки Херрера была отстранена от расследования, чтобы избежать конфликта интересов. Помогать с расследованием по просьбе властей Мальты будут специалисты ФБР и голландские следователи.

Акция в память о погибшей журналистке. Мальта, 16 октября 2017 года Matthew Mirabelli / AFP / Scanpix / LETA

Почтить память Галиции вышли тысячи мальтийцев. Стихийная церемония прощания с журналисткой состоялась в городе Слиема вечером 16 октября. На набережную вышли тысячи людей и поставили свечи в память о ней. Мальтийцы также меняют юзерпики в профилях в фейсбуке на черные квадраты в знак скорби.