Минкульт отказался возвращать коллекционерам картину Брюллова вопреки решению Верховного суда

Министерство культуры России отказалось возвращать коллекционерам Александру и Ирине Певзнер картину Карла Брюллова «Христос во гробе», конфискованную в 2003 году в рамках уголовного дела о контрабанде, которое затем было прекращено.

В 2017 году Конституционный суд подтвердил, что картина «не подлежит конфискации» после прекращения уголовного дела. Затем Верховный суд отменил решение о конфискации, отправив дело на пересмотр. В пресс-службе ВС подтвердили, что решение вернуть картину «оставлено в силе и обращено к исполнению».

Как выяснил «Коммерсант», Выборгский городской суд, в который вернули дело, еще в начале 2018 года предписал Минкульту вернуть картину Певзнерам. Ведомство этого не сделало, заявив, что, по их информации, производство по уголовному делу продолжается.