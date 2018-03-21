Минкульт отказался возвращать коллекционерам картину Брюллова вопреки решению Верховного суда
Министерство культуры России отказалось возвращать коллекционерам Александру и Ирине Певзнер картину Карла Брюллова «Христос во гробе», конфискованную в 2003 году в рамках уголовного дела о контрабанде, которое затем было прекращено.
В 2017 году Конституционный суд подтвердил, что картина «не подлежит конфискации» после прекращения уголовного дела. Затем Верховный суд отменил решение о конфискации, отправив дело на пересмотр. В пресс-службе ВС подтвердили, что решение вернуть картину «оставлено в силе и обращено к исполнению».
Как выяснил «Коммерсант», Выборгский городской суд, в который вернули дело, еще в начале 2018 года предписал Минкульту вернуть картину Певзнерам. Ведомство этого не сделало, заявив, что, по их информации, производство по уголовному делу продолжается.
В Минкульт еще в начале года поступило письмо Выборгского горсуда (первой судебной инстанции по делу о картине) с предписанием исполнить вступившие в силу решения президиума ВС и Леноблсуда о возврате картины. 12 февраля пресс-служба Минкульта сообщила «Ъ», что «основания для исключения картины из Музейного фонда отсутствуют, поскольку «в отношении Певзнера А. Е. возобновлено производство по уголовному делу».