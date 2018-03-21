Минкульт отказался возвращать коллекционерам картину Брюллова вопреки решению Верховного суда

Коммерсант
06:54, 21 марта 2018
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Министерство культуры России отказалось возвращать коллекционерам Александру и Ирине Певзнер картину Карла Брюллова «Христос во гробе», конфискованную в 2003 году в рамках уголовного дела о контрабанде, которое затем было прекращено.

В 2017 году Конституционный суд подтвердил, что картина «не подлежит конфискации» после прекращения уголовного дела. Затем Верховный суд отменил решение о конфискации, отправив дело на пересмотр. В пресс-службе ВС подтвердили, что решение вернуть картину «оставлено в силе и обращено к исполнению».

Как выяснил «Коммерсант», Выборгский городской суд, в который вернули дело, еще в начале 2018 года предписал Минкульту вернуть картину Певзнерам. Ведомство этого не сделало, заявив, что, по их информации, производство по уголовному делу продолжается.

В Минкульт еще в начале года поступило письмо Выборгского горсуда (первой судебной инстанции по делу о картине) с предписанием исполнить вступившие в силу решения президиума ВС и Леноблсуда о возврате картины. 12 февраля пресс-служба Минкульта сообщила «Ъ», что «основания для исключения картины из Музейного фонда отсутствуют, поскольку «в отношении Певзнера А. Е. возобновлено производство по уголовному делу».

Коммерсант
Уголовное дело против Александра Певзнера (гражданина России и Германии) возбудили в 2003 году, когда он ввез картину Брюллова из Финляндии в Россию на экспертизу. Полотно изъяли и передали на хранение в Государственный Русский музей.
В 2012 году статья о контрабанде была исключена из Уголовного кодекса, а через год дело против Певзнера прекратили в связи с истечением срока давности.
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