Верховный суд обязал Русский музей вернуть картину Брюллова владельцу

РИА Новости
09:31, 14 июня 2017
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Президиум Верховного суда России отменил решение об изъятии картины Карла Брюллова «Христос во гробе» у немецкого коллекционера Александра Певзнера в пользу Русского музея.

Картина, таким образом, будет возвращена владельцу, сообщил РИА Новости адвокат коллекционера Максим Крупский.

Одновременно Верховный суд отправил дело Певзнера, обвинявшегося в контрабанде культурных ценностей, на новое рассмотрение в Выборгский городской суд Ленинградской области, сообщает ТАСС. Дело Певзнера было закрыто в 2013 году из-за истечения срока давности.

«Кассационное определение от 28 апреля 2016 года отменено, из чего следует, что картина будет возвращена Певзнеру в соответствии с ранее принятыми решениями», — пояснил защитник.

РИА Новости
В 2003 году Александр Певзнер перевез через российскую границу в Выборгском районе картину Карла Брюллова «Христос во гробе» для экспертизы в Русском музее. Работа Брюллова, как утверждало следствие, не была должным образом задекларирована. Стоимость картины тогда оценивалась почти в 9,5 миллиона рублей.
В отношении Певзнера было возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. В 2013 году Выборгский городской суд закрыл дело из-за истечения срока давности, но распорядился конфисковать картину Брюллова, находившуюся с 2003 года на ответственном хранении в Русском музее.
Адвокаты Певзнера пытались оспорить решение об изъятии картины в нескольких судебных инстанциях.
В апреле 2016 года Верховный суд подтвердил законность решения об изъятии картины. Это решение в июне 2017 года было отменено президиумом ВС.
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