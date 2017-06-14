Верховный суд обязал Русский музей вернуть картину Брюллова владельцу

Одновременно Верховный суд отправил дело Певзнера, обвинявшегося в контрабанде культурных ценностей, на новое рассмотрение в Выборгский городской суд Ленинградской области, сообщает ТАСС . Дело Певзнера было закрыто в 2013 году из-за истечения срока давности.

Президиум Верховного суда России отменил решение об изъятии картины Карла Брюллова «Христос во гробе» у немецкого коллекционера Александра Певзнера в пользу Русского музея.

«Кассационное определение от 28 апреля 2016 года отменено, из чего следует, что картина будет возвращена Певзнеру в соответствии с ранее принятыми решениями», — пояснил защитник.

В 2003 году Александр Певзнер перевез через российскую границу в Выборгском районе картину Карла Брюллова «Христос во гробе» для экспертизы в Русском музее. Работа Брюллова, как утверждало следствие, не была должным образом задекларирована. Стоимость картины тогда оценивалась почти в 9,5 миллиона рублей.

В отношении Певзнера было возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. В 2013 году Выборгский городской суд закрыл дело из-за истечения срока давности, но распорядился конфисковать картину Брюллова, находившуюся с 2003 года на ответственном хранении в Русском музее.

Адвокаты Певзнера пытались оспорить решение об изъятии картины в нескольких судебных инстанциях.

В апреле 2016 года Верховный суд подтвердил законность решения об изъятии картины. Это решение в июне 2017 года было отменено президиумом ВС.