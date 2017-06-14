Верховный суд обязал Русский музей вернуть картину Брюллова владельцу
Президиум Верховного суда России отменил решение об изъятии картины Карла Брюллова «Христос во гробе» у немецкого коллекционера Александра Певзнера в пользу Русского музея.
Картина, таким образом, будет возвращена владельцу, сообщил РИА Новости адвокат коллекционера Максим Крупский.
Одновременно Верховный суд отправил дело Певзнера, обвинявшегося в контрабанде культурных ценностей, на новое рассмотрение в Выборгский городской суд Ленинградской области, сообщает ТАСС. Дело Певзнера было закрыто в 2013 году из-за истечения срока давности.
«Кассационное определение от 28 апреля 2016 года отменено, из чего следует, что картина будет возвращена Певзнеру в соответствии с ранее принятыми решениями», — пояснил защитник.