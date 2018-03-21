Amazon обогнала Google и стала второй в мире по рыночной капитализации

Американский онлайн-ритейлер Amazon завершил торговый день с рыночной капитализацией 768 миллиардов долларов. По этому показателю компания впервые опередила Alphabet (в нее входит Google) и стала второй в мире.

Как отмечает Reuters, на рост акций повлияли ожидания инвесторов от развития направлений облачных технологий, продажи продовольственных товаров и других новых подразделений Amazon.

Ценные бумаги Alphabet, одним из основных источников дохода которой является онлайн-реклама, наоборот, упали на фоне скандала с утечкой данных пользователей Facebook. Капитализация компании составляет 762 миллиарда долларов.

Лидерство по рыночной капитализации сохраняет Apple, которая завершила торги на отметке 889 миллиардов долларов. По оценке Reuters, Amazon может обогнать Apple к августу 2018 года, а к сентябрю — преодолеть отметку триллион долларов по рыночной капитализации.