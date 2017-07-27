Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире

Forbes
15:17, 27 июля 2017
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Основатель компании Amazon Джефф Безос 27 июля стал самым богатым человеком в мире, обогнав по стоимости активов основателя Microsoft Билла Гейтса.

Как пишет Forbes, 27 июля в связи с ростом на 1,6 процента акций Amazon состояние Безоса увеличилось на 1,4 миллиарда долларов. На момент публикации новости в рейтинге миллиардеров Forbes Безос занимает первое место с состоянием 90,8 миллиарда долларов; Гейтс находится на втором с 90,1 миллиарда.

В последний раз Билл Гейтс терял лидерство в списке в 2016 году — на два дня его обошел владелец сети магазинов Zara Амансио Ортега.

Безос не смог бы приблизиться к первому месту в списке богатейших людей мира, если бы Гейтс не отдал такую большую часть своего состояния на благотворительность. К концу 2016 года Гейтс <…> отдал 31,1 миллиарда долларов. По оценке Forbes, Безос на конец 2015 года отдал на благотворительность около 100 миллионов долларов (англ. яз.).

Forbes
Джефф Безос занял третье место в списке самых богатых бизнесменов по версии Forbes. В рейтинге 2017 года издание оценило его состояние в 72,8 миллиарда долларов. Первые места заняли Билл Гейтс и Уоррен Баффет.

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