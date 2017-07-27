Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире

Основатель компании Amazon Джефф Безос 27 июля стал самым богатым человеком в мире, обогнав по стоимости активов основателя Microsoft Билла Гейтса.

Как пишет Forbes, 27 июля в связи с ростом на 1,6 процента акций Amazon состояние Безоса увеличилось на 1,4 миллиарда долларов. На момент публикации новости в рейтинге миллиардеров Forbes Безос занимает первое место с состоянием 90,8 миллиарда долларов; Гейтс находится на втором с 90,1 миллиарда.

В последний раз Билл Гейтс терял лидерство в списке в 2016 году — на два дня его обошел владелец сети магазинов Zara Амансио Ортега.