Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире
Основатель компании Amazon Джефф Безос 27 июля стал самым богатым человеком в мире, обогнав по стоимости активов основателя Microsoft Билла Гейтса.
Как пишет Forbes, 27 июля в связи с ростом на 1,6 процента акций Amazon состояние Безоса увеличилось на 1,4 миллиарда долларов. На момент публикации новости в рейтинге миллиардеров Forbes Безос занимает первое место с состоянием 90,8 миллиарда долларов; Гейтс находится на втором с 90,1 миллиарда.
В последний раз Билл Гейтс терял лидерство в списке в 2016 году — на два дня его обошел владелец сети магазинов Zara Амансио Ортега.
Безос не смог бы приблизиться к первому месту в списке богатейших людей мира, если бы Гейтс не отдал такую большую часть своего состояния на благотворительность. К концу 2016 года Гейтс <…> отдал 31,1 миллиарда долларов. По оценке Forbes, Безос на конец 2015 года отдал на благотворительность около 100 миллионов долларов (англ. яз.).