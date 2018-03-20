Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве у могил Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина

Прах британского ученого Стивена Хокинга, который умер 14 марта, будет захоронен в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона, Чарльза Дарвина и других британских ученых. Об этом заявил настоятель церкви Джон Холл.

Когда именно состоится церемония, пока не сообщается. Близкие простятся с Хокингом на приватной церемонии в университетской церкви в Кембридже 31 марта.

«Абсолютно естественно, что останки профессора Стивена Хокинга будут похоронены в аббатстве, рядом с другими выдающимися учеными», — сказал Джон Холл.