Белый дом: мы не удивлены исходом президентских выборов в России
В Белом доме не удивлены исходом выборов президента России, заявил журналистам представитель администрации президента США Хоган Гидли.
Он заявил, что в расписании Дональда Трампа не запланирован звонок российскому президенту Владимиру Путину в связи с его победой, передает Associated Press.
Президент России Владимир Путин 18 марта переизбрался на четвертый срок, набрав более 76% голосов.
Кремль сообщил о получении Путиным поздравлений от лидеров около 20 стран. Администрация Владимира Путина сообщила о поздравлениях со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, при этом в сообщении французской стороны об их разговоре поздравления не упоминаются.
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Путина с переизбранием, призвав к установлению конструктивного диалога между странами.