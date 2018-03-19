Кремль сообщил о поздравлениях Путину от Макрона. Елисейский дворец о поздравлениях не упомянул

Президент России
15:51, 19 марта 2018
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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщила пресс-служба Кремля 19 марта.

В аналогичном коммюнике Елисейского дворца о поздравлениях со стороны Макрона не говорится. В нем сказано, в связи с выборами в России Макрон от лица Франции пожелал России и российскому народу политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны».

Главы государств обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также на покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. «Президент призвал власти России пролить свет на то, кто ответственнен за эту неприемлемую атаку», — сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Затронут также инцидент в Солсбери. С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений, подтверждена готовность к проведению совместных расследований случившегося.

Президент России
По состоянию на 16:00 по Москве Владимира Путина поздравили с переизбранием лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Индии, Киргизии, Китая, Кубы, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Японии, а также Абзахии и Южной Осетии.
Президент России Владимир Путин 18 марта переизбрался на четвертый срок. За него проголосовали более 76% процентов избирателей.

Выборы-2018

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