Кремль сообщил о поздравлениях Путину от Макрона. Елисейский дворец о поздравлениях не упомянул

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщила пресс-служба Кремля 19 марта.

В аналогичном коммюнике Елисейского дворца о поздравлениях со стороны Макрона не говорится. В нем сказано, в связи с выборами в России Макрон от лица Франции пожелал России и российскому народу политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны».

Главы государств обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также на покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. «Президент призвал власти России пролить свет на то, кто ответственнен за эту неприемлемую атаку», — сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.