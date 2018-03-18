«Все твои дела отвратительны». Навальный отказался от сотрудничества с Собчак

Навальный. Live
16:35, 18 марта 2018
Надежный источник

Ксения Собчак предложила Алексею Навальному начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, которую она создает вместе с Дмитрием Гудковым.

Навальный отказался от сотрудничества, заявив, что Собчак «была частью махинации» российских властей на выборах президента России.

«Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность», — ответил Навальный на предложение Собчак.

Собчак и Навальный выступили вместе в эфире канала «Навальный. Live».

О создании партии Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова было объявлено 15 марта. Партию создают на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева — министра экономики в 1992-1993 годах. Собчак на выборах президента 2018 года была выдвинута от «Гражданской инициативы».
Алексей Навальный призывал к бойкоту выборов 2018 года. Он ранее вел кампанию по своему выдвижению, но ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатуру.

Выборы-2018

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