«Все твои дела отвратительны». Навальный отказался от сотрудничества с Собчак
Ксения Собчак предложила Алексею Навальному начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, которую она создает вместе с Дмитрием Гудковым.
Навальный отказался от сотрудничества, заявив, что Собчак «была частью махинации» российских властей на выборах президента России.
«Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность», — ответил Навальный на предложение Собчак.
Собчак и Навальный выступили вместе в эфире канала «Навальный. Live».
О создании партии Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова было объявлено 15 марта. Партию создают на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева — министра экономики в 1992-1993 годах. Собчак на выборах президента 2018 года была выдвинута от «Гражданской инициативы».
Алексей Навальный призывал к бойкоту выборов 2018 года. Он ранее вел кампанию по своему выдвижению, но ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатуру.