«Все твои дела отвратительны». Навальный отказался от сотрудничества с Собчак

Ксения Собчак предложила Алексею Навальному начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, которую она создает вместе с Дмитрием Гудковым.

Навальный отказался от сотрудничества, заявив, что Собчак «была частью махинации» российских властей на выборах президента России.

«Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность», — ответил Навальный на предложение Собчак.

Собчак и Навальный выступили вместе в эфире канала «Навальный. Live».