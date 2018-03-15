Дмитрий Гудков объявил о создании партии с Ксенией Собчак

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о создании партии вместе с Ксенией Собчак, которая на выборах 2018 года баллотируется в президенты России. По словам Гудкова, они условно называют новую организацию «Партией перемен».

Партия будет создана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева, возглавлявшего в 1992-1993 годах министерство экономики России. Собчак выдвинута в президенты от «Гражданской инициативы».

«Мы не собираемся быть „конструктивной оппозицией“: ее время, если и было, давно прошло. Мы — антипутинская партия», — заявил Гудков.