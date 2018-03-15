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Дмитрий Гудков объявил о создании партии с Ксенией Собчак

Сноб
15:49, 15 марта 2018
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о создании партии вместе с Ксенией Собчак, которая на выборах 2018 года баллотируется в президенты России. По словам Гудкова, они условно называют новую организацию «Партией перемен».

Партия будет создана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева, возглавлявшего в 1992-1993 годах министерство экономики России. Собчак выдвинута в президенты от «Гражданской инициативы».

«Мы не собираемся быть „конструктивной оппозицией“: ее время, если и было, давно прошло. Мы — антипутинская партия», — заявил Гудков.

«Мы ждем в партии всех тех, кто разделяет демократические взгляды. Мы не хотим повторять ошибки прежних объединений, выступая „оппозиционным пылесосом“. Мы ищем людей именно наших взглядов», — говорится в колонке Дмитрия Гудкова.

Сноб
Дмитрий Гудков в 2011-2013 годах был членом партии «Справедливая Россия», он попал в Госдуму по ее списку. Гудкова исключили из партии после того, как он принял участие в протестных акциях оппозиции.
На муниципальных выборах в Москве в 2017 году Гудков создал коалицию «Объединенные демократы», при поддержке которой в местные советы смогли избраться многие оппозиционные кандидаты.

Дмитрий Гудков — об успехе на выборах в Москве

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