Дмитрий Гудков объявил о создании партии с Ксенией Собчак
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявил о создании партии вместе с Ксенией Собчак, которая на выборах 2018 года баллотируется в президенты России. По словам Гудкова, они условно называют новую организацию «Партией перемен».
Партия будет создана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева, возглавлявшего в 1992-1993 годах министерство экономики России. Собчак выдвинута в президенты от «Гражданской инициативы».
«Мы не собираемся быть „конструктивной оппозицией“: ее время, если и было, давно прошло. Мы — антипутинская партия», — заявил Гудков.
«Мы ждем в партии всех тех, кто разделяет демократические взгляды. Мы не хотим повторять ошибки прежних объединений, выступая „оппозиционным пылесосом“. Мы ищем людей именно наших взглядов», — говорится в колонке Дмитрия Гудкова.